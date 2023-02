Grazi Massafera faz nova viagem com Marlon Teixeira, ex de Bruna Marquezine e Débora Nascimento

01/02/2023 | 10:10



Ao que tudo indica, o amor realmente está no ar entre Grazi Massafera e Marlon Teixeira. Depois dos primeiros indícios de que os dois estão juntos, agora, de acordo com o colunista Lucas Pasin, eles já não fazem mais questão de esconder o romance.

Pois é! Depois de passarem alguns dias juntos em Fernando de Noronha e trocarem emojis nas redes indicando que poderiam estar vivendo um romance, agora eles estão viajando pela Chapada Diamantina. Embora não postem fotos em que mostrem um ou outro, eles já mostraram registros da viagem nos Stories do Instagram.

Lembrando que Marlon e Grazi se conhecem há alguns anos e se reaproximaram recentemente, quando estiveram juntos em uma ação para limpar praias de Fernando de Noronha. De lá para cá, eles não se desgrudaram mais. Grazi está solteira desde o início de 2022, quando terminou o namoro com o cineasta Alexandre Machafer. Antes, a atriz teve um relacionamento com Caio Castro por dois anos. Já Marlon Teixeira já viveu um romance com as atrizes Bruna Marquezine e Débora Nascimento.