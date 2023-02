Juros se ajustam em alta após queda na terça e antes de Fed e eleições no Senado

01/02/2023 | 09:45



Após caírem na terça-feira, 31, os juros futuros se ajustam em leve alta, em meio a uma liquidez ainda reduzida, com investidores em compasso de espera pelas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do BC brasileiro. As atenções também estarão nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Às 9h25 desta quarta-feira, dia 1º, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro para janeiro de 2025 ia para 12,84%, de 12,79% na véspera, e o para janeiro de 2024 marcava 13,55%, de 13,52% no ajuste de terça-feira.