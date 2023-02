Após ser eliminado do BBB23, Gabriel fica sem graça ao saber de gelo de Anitta e tenta se explicar

01/02/2023 | 09:10



É como Anitta sempre diz: Ai, papai... macetei! E ela macetou mesmo. Logo depois que foi eliminado do BBB23 na última terça-feira, dia 31, Gabriel conversou com Vivian Amorim e Patrícia Ramos sobre o seu período dentro da casa mais vigiada do Brasil. E claro, Anitta foi mencionada. Isso porque, enquanto ainda fazia parte do jogo, o jovem não parava de falar que havia se relacionado com a cantora e esperava que ela fizesse um mutirão para que ele ganhasse o reality. Contudo, em vídeo anterior, a intérprete de Girl From Rio deu um baita gelo nele, dizendo que não o conhecia tão bem assim.

Diante disto, as apresentadoras do Bate-Papo BBB exibiram o tal comentário para Gabriel, que ficou super sem graça, e tentou se explicar:

- Foi isso mesmo. Não rolou romance nenhum, foi questão de segundos, não rolou nada demais. E está ótimo já. Não levo a mal também. Nenhum momento eu cheguei falando. Foi comentada na Casa de Vidro. Não estava me vangloriando, trouxeram essa informação, aí começaram a comentar. Ela chegou a comentar num post meu. Ela lembrou e está tudo certo. Mutirão exagerei, mas uma torcida de leve...

Gabriel ainda descobriu que Anitta o parou de seguir nas redes sociais.

- Perfeito! Não tem problema nenhum.

Na mesma conversa, algumas cenas do modelo criticando a aparência do participante Bruno foram exibidas.

- Fui infeliz na comparação do cabelo dele. Mas a gente estava falando sobre o gel e agora eu não tenho nem o que falar. Queria olhar dentro do olho dele. Talvez ele tenha se sentido incomodado, e eu nem sei. Ele não me falou nada. [...] Na hora que ele sair, vou trocar uma ideia com ele, pedir desculpas mesmo que ele não tenha se sentido ofendido. Vai ser necessário e importante fazer isso, disse Gabriel.