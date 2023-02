Testamos: linha Multilaser Liv tem câmera, tomada, sirene e mais

Maria Beatriz Vaccari

A linha Multilaser Liv é composta por eletrônicos que ajudam a deixar as casas mais conectadas. Apesar de terem funções diferentes – como monitoramento, segurança e automação – todos os dispositivos são administrados e controlados por meio de um único aplicativo. O 33Giga avaliou quatro produtos do portfólio: Câmera Robô Inteligente Full HD Wi-Fi, Plugue de Tomada Inteligente Wi-Fi, Sirene com Sensor de Temperatura Inteligente Wi-Fi e Sensor de Abertura Inteligente Wi-Fi.

Linha Multilaser Liv

Antes de falar sobre os produtos testados, vale a pena destacar a praticidade do aplicativo Multi Casa Conectada, usado para controlar todos os dispositivos da linha Liv. Compatível com os sistemas Android e iOS, o software é intuitivo e muito fácil de usar.

O primeiro passo é criar uma conta. Depois, basta adicionar os equipamentos individualmente – os processos de configuração são rápidos e duram, em média, dois minutos. A partir daí, o usuário pode gerenciar, controlar e monitorar cada um deles, além de criar automações.

Câmera Robô Inteligente Full HD Wi-Fi

Encontrada por R$ 329, a Câmera Robô Inteligente Full HD Wi-Fi é uma boa opção para monitorar áreas internas da casa ou até de um escritório.

Uma das grandes vantagens é a possibilidade de movimentar a lente de forma horizontal (355°) e vertical (110°). Com isso, é possível ver diferentes partes de um único ambiente (até no escuro, graças ao sistema de visão noturna) sem precisar alterar o posicionamento do equipamento.

As imagens são captadas em Full HD 1080p e podem ser acompanhadas ao vivo pelo app Multi Casa Conectada. Caso queira, o usuário pode tirar fotos e gravar vídeos em tempo real. Há também a possibilidade de armazenar as filmagens usando um cartão microSD de até 64 GB ou serviço em nuvem.

Por meio do aplicativo, o usuário pode ativar funções como o identificador de movimento, que envia notificações caso detecte algo. Também dá para fazer a câmera rastrear movimentações, mexendo a lente de forma automática.

Vale a pena destacar que o produto também é equipado com microfone, que permite ouvir o som do ambiente. O alto-falante, por sua vez, possibilita transmitir áudios que podem ser ouvidos por quem estiver perto do equipamento. Para fazer isso, basta acessar o aplicativo, clicar no ícone de microfone e começar a falar. O recurso funciona bem, mas a qualidade do áudio costumam ficar “estourada”.

Raio-X da Câmera Robô Inteligente Full HD Wi-Fi

Dimensões (C x A x L): 12 x 8 x 8 cm

12 x 8 x 8 cm Peso: 200 gramas

200 gramas Resolução: Full HD 1080p

Full HD 1080p Lente: 3,6 mm

3,6 mm Visão noturna: infravermelho com alcance de 8 a 10 metros

infravermelho com alcance de 8 a 10 metros Conexões: Wi-Fi

Wi-Fi Armazenamento de imagens: cartão microSD ou serviço em nuvem

cartão microSD ou serviço em nuvem O que anima: qualidade da imagem, visão noturna, recursos disponíveis no aplicativo

qualidade da imagem, visão noturna, recursos disponíveis no aplicativo O que decepciona: qualidade do alto-falante poderia ser melhor, movimentação da lente pelo app trava ocasionalmente, não é à prova d’água (só pode ser usada em ambientes internos)

qualidade do alto-falante poderia ser melhor, movimentação da lente pelo app trava ocasionalmente, não é à prova d’água (só pode ser usada em ambientes internos) Preço: R$ 329

Plugue de Tomada Inteligente Wi-Fi

Por R$ 100, o Plugue de Tomada Inteligente Wi-Fi ajuda a automatizar equipamentos eletrônicos da casa. Isso porque o usuário consegue ativar e desativar a energia por meio do app Multi Casa Conectada ou até usando assistentes como Alexa e Google Assistente.

O LED que indica se a energia está ativa é bem forte e pode incomodar – principalmente se a tomada estiver ligada em um quarto durante a noite. Além disso, o gadget faz alguns barulhinhos altos de vez em quando.

Assim como outros dispositivos da linha Multilaser Liv, a tomada inteligente conta com alguns recursos específicos que podem ser acessados no app. Um deles é de temporizador e agendamento. Com ele, é possível criar programações para que a energia fique ativada somente em períodos específicos.

Além disso, dá para acompanhar o consumo de energia (em kW/h) do aparelho plugado à tomada. O monitor exibe gráficos e dados como corrente, potência e tensão.

Raio-X do Plugue de Tomada Inteligente Wi-Fi

Dimensões (C x A x L): 8,4 x 3,8 x 6,2 cm

8,4 x 3,8 x 6,2 cm Peso: 70 gramas

70 gramas Tipo wireless: Wi-Fi 2.4G 1T1R

Wi-Fi 2.4G 1T1R O que anima: instalação fácil, compatibilidade com assistentes, funcionalidades do app

instalação fácil, compatibilidade com assistentes, funcionalidades do app O que decepciona: luz de LED, barulhos podem incomodar

luz de LED, barulhos podem incomodar Preço: R$ 100

Sirene com Sensor de Temperatura Inteligente Wi-Fi

A Sirene com Sensor de Temperatura Inteligente Wi-Fi funciona de duas formas: sem fio, com baterias do tipo CR123A, ou plugada a uma tomada USB. Vendido por R$ 180, o produto pode ser integrado a outros dispositivos da linha Multilaser Liv, como sensores de presença e de abertura.

O equipamento é capaz de emitir sinais sonoros de até 105dB. É possível escolher entre 15 opções de melodias e configurar o tempo de duração do alarme.

A tela de controle do aplicativo Multi Casa Conectada permite ligar e desligar o alarme, além de verificar o histórico de acionamentos e informações como temperatura e umidade do ambiente. O usuário pode, inclusive, configurar a sirene para disparar quando a temperatura ou a umidade estiverem acima ou abaixo dos limites escolhidos.

Raio-X da Sirene com Sensor de Temperatura Inteligente Wi-Fi

Dimensões (C x A x L): 6,8 x 6,8 x 3,3 cm

6,8 x 6,8 x 3,3 cm Peso: 80 gramas

80 gramas Intensidade sonora: até 105dB

até 105dB Alcance wireless: 45 metros

45 metros Temperatura de detecção: -10°C a 80°C

-10°C a 80°C Umidade de detecção: 0% a 100%

0% a 100% O que anima: instalação fácil, várias opções de melodias, integração com outros dispositivos da linha

instalação fácil, várias opções de melodias, integração com outros dispositivos da linha O que decepciona: conexão wireless oscila com frequência, não vem com as baterias

conexão wireless oscila com frequência, não vem com as baterias Preço: R$ 180

Sensor de Abertura Inteligente Wi-Fi

O Sensor de Abertura Inteligente Wi-Fi pode ser instalado tanto em portas como em janelas. Com ele, é possível saber se elas estão abertas ou fechadas.

A instalação é muito simples (podendo ser feita com fita adesiva ou com o kit de fixação) e o dispositivo já vem com uma bateria do tipo CR2.

No aplicativo, o usuário consegue consultar o status (aberto ou fechado), ativar uma configuração para receber notificações conforme suas preferências e ver o histórico de atividades. Vale a pena destacar que as atualizações do app nem sempre são instantâneas. Muitas vezes, há um pequeno atraso.

O equipamento é ideal para quem pretende montar um sistema completo de segurança, já que, assim como a Câmera Robô Inteligente Full HD Wi-Fi, é compatível com a sirene Multilaser Liv. É possível, por exemplo, configurar o alarme para disparar toda vez que uma porta for aberta em horários específicos.

Raio-X do Sensor de Abertura Inteligente Wi-Fi

Dimensões da unidade principal (C x A x L): 7 x 2 x 2 cm

7 x 2 x 2 cm Dimensões da unidade secundária (C x A x L): 4 x 1,1 x 1,1 cm

4 x 1,1 x 1,1 cm Peso: 25 gramas

25 gramas Alcance wireless: 45 metros

45 metros O que anima: instalação fácil, compatibilidade com outros dispositivos

instalação fácil, compatibilidade com outros dispositivos O que decepciona: atualizações de status no app podem ter delay, material do produto poderia ser um pouco mais resistente

atualizações de status no app podem ter delay, material do produto poderia ser um pouco mais resistente Preço: R$ 100

