Ator Anselmo Vasconcellos fala sobre a morte de Ilya São Paulo: Estou muito emocionado

01/02/2023 | 08:11



O ano de 2023 mal chegou, e a gente já teve que se despedir de alguns famosos. Morreu no dia 31 de janeiro o ator Ilya São Paulo, aos 59 anos de idade. A notícia foi dada pelo também ator Anselmo Vasconcellos, em seu perfil no Facebook, que também revelou que ele havia passado por uma longa internação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, para tratar de um grave ferimento no ombro, mas que foi encontrado morto em casa pela esposa.

O ator llia São Paulo faleceu hoje. Foi meu aluno na Martins Penna onde conheceu a atriz Claudia Provedel, com quem se casou e teve uma linda filha. Filho do cineasta Olneye São Paulo, irmão do ator Irwing São Paulo. Claudia Provedel cuidou dele com amor e companheirismo. Acompanhei esses anos todos, desde a Escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo , com as historias da vida e seus fins. É triste, escreveu ele.

Entre os seus principais trabalhos estão o remake da novela Irmãos coragem, de 1995, e as novelas A Regra do Jogo, Amor à Vida, Caras e Bocas, Kubanacan e Perigosas Peruas. Seu último trabalho na TV foi na novela Amor de mãe.