Preta Gil confessa ter feito duas fertilizações e relembra paixão por Marcos Mion

01/02/2023 | 08:10



Preta Gil abriu o baú de memórias e compartilhou os altos e baixos da vida no podcast Quem Pode, Pod. Em entrevista com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantor confessou que chegou a fazer duas fertilizações in vitro para ter um filho com Rodrigo Godoy, mas nenhuma deu certo, fazendo com que ficasse abalada emocionalmente.

- A gente tem essa vontade, que tem que se transformar a cada dia, porque o tempo passou. Todas aquelas coisas que a gente poderia ter feito, congelar óvulos, fazer FIV, a gente já passou por isso e não deu certo. Esse processo, pelo menos para mim, se encerrou. Tem um dano muito grande no corpo e no emocional da mulher fazer fertilização in vitro. Então, você tem que saber o limite do seu corpo. Não é a qualquer custo. A gente fez o tratamento quando eu tinha 45, 46 anos de idade. Eu tentei duas vezes, uma seguida da outra, e não consigo passar por mais uma. Eu fiquei muito mexida emocionalmente, os hormônios eram muito pesados. Fiquei muito mal e não tive disposição de encarar mais uma.

Preta, que já é mãe de Fran Gil, fruto do antigo casamento com Otávio Müller, continuou dizendo que pode tentar outras maneiras:

- Essa maneira de ser mãe foi já descartada, mas acho que existem outras várias maneiras. Isso é um processo nosso, íntimo, que a gente vai entender. Rodrigo não é pai, mas é avô. Ele é realmente avô da Sol [filha de Fran Gil], do mesmo jeito que Otávio. Ele é participativo. Ela nunca fez a conta de que talvez ele não seja avô. E sendo avô que ele é, você vê o pai que ele vai ser. Adoraria que ele fosse pai, e de um filho meu, e a gente ainda não esgotou todas as possibilidades.

A artista ainda entregou outra curiosidade da vida pessoal: ela já teve uma grande paixão por Marcos Mion.

- A gente não chegou a namorar. Na época a imprensa falava muito e tudo era namoro. A gente nunca namorou. Mas eu fui muito apaixonada por ele. Acho que ele não foi tão apaixonado por mim quanto eu fui por ele. A gente era muito amigo, a gente tinha uma amizade muito bacana que não desenvolveu para namoro. A gente estava muito junto, então imprimia namoro, porque a gente estava nos mesmos lugares. A gente gostava da companhia um do outro. Quando ele vinha para o Rio, eu apresentava ele para as pessoas. Mas não rolou, não deu certo. Logo depois ele se apaixonou e se casou. Enfim, a vida seguiu. A gente tem uma admiração, respeito, um lugar de carinho.