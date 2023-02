Pai de Bruna Griphao se pronuncia após eliminação de Gabriel do BBB23

01/02/2023 | 08:10



Águas passadas? Na última terça-feira, dia 31, logo depois que Gabriel enfrentou o paredão triplo no BBB23 contra Domitila e Cezar Black, ganhando o passe livre para fora da casa mais vigiada do Brasil, o pai de Bruna Griphao se pronunciou nas redes sociais.

Só é um jogo. Vai em frente! Paz!, escreveu Kakau Barra.

Vale lembrar que a atriz viveu um relacionamento para lá de conturbado com o jovem dentro do reality, contudo, o pai de Bruna parece ter perdoado Gabriel. Inclusive, Tadeu Schmidt mencionou o polêmico affair durante o discurso de eliminação.

- E diante dos últimos acontecimentos faço necessário esclarecer algumas coisas: briga, desentendimento, discussão, treta, isso é inerente a qualquer convivência. Acaba acontecendo aí dentro e aqui fora, eu falo uma coisa que você não gosta, você faz uma coisa que me magoa, a gente fica com raiva, os ânimos se exaltam, a gente perde a cabeça, discute, fala o que não devia. É do jogo é da vida por mais que se tente evitar. Agora uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos. As pessoas envolvidas não se dão conta do que está acontecendo. Vários episódios vão se sucedendo e elas não percebem. A treta chama atenção, todo mundo vê logo que alguma coisa anormal aconteceu no relacionamento tóxico, agressividade, a grosseria é normalizada, é tratada como algo natural. Isso não é do jogo. Isso tem que deixar de fazer parte da nossa vida. No passado dizia-se que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje mete-se a colher, sim, rápido, antes que o pior aconteça. Por isso eu dei aquele recado nove dias atrás. Aquilo tinha que parar.

Eita!