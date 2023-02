FUABC fará gestão da Atenção Básica de Saúde em Santo André

Da Redação



01/02/2023 | 06:30



A Secretaria de Saúde de Santo André e a FUABC (Fundação do ABC) assinaram nessa terça-feira (31) novo contrato para fomento de serviços de saúde nas áreas de Atenção Básica, Vigilância e Apoio à Gestão. No total, a FUABC vai disponibilizar 1.300 funcionários para atuar na rede andreense. O contrato de gestão plena é de 12 meses e pode ser prorrogado por cinco anos. O acordo prevê repasse mensal de R$ 14,1 milhões – ou aproximadamente R$ 170 milhões ao ano. Caso seja renovado, pode chegar a R$ 850 milhões.



A FUABC já atuava na Atenção Básica de Santo André com parcerias específicas e no apoio em Recursos Humanos. Agora, a entidade assume a gestão plena da área. A prioridade será a atuação nas 35 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, segundo o secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior. A instituição também trabalhará nas EMAPs (Equipes Multiprofissionais de Apoio), EMADs (Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar), NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), Núcleo de Qualidade, Apoio e Gestão. Os profissionais envolvem todas as áreas de saúde (dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, médicos etc.), assim como a vigilância epidemiológica sanitária.



“Será um novo modelo para conseguirmos atender a demanda crescente na busca por atendimento na Atenção Básica, que é a porta de entrada na nossa rede de saúde. Com a consolidação deste acordo, esperamos ter mais tranquilidade e melhorar ainda mais o serviço ofertado”, disse Gilvan Junior.



Um dos objetivos do contrato é integrar a Rede de Atenção à Saúde a todos unidades de saúde da cidade em busca de ampliar e qualificar o acesso aos usuários. Outra meta é realizar de forma contínua a observação e o levantamento das prioridades de saúde, com a identificação de eventuais melhorias técnicas e operacionais que possam ser implementadas.



“Nossa missão é entregar saúde de qualidade em equipamentos eficientes e que estejam em sintonia com os predicativos eleitos pela gestão municipal”, detalha o presidente da FUABC, Luiz Mário Gomes.



“O fortalecimento da Atenção Primária é uma estratégia fundamental para a mudança do modelo assistencial em todos os níveis de complexidade. A construção de redes de atenção que garantam a integralidade e o acesso às ações e serviços de saúde é primordial para que a Atenção Primária seja efetivamente a ordenadora da rede e orientadora das linhas de cuidado, fomentando a construção de uma rede humanizada, que trabalhe com instrumentos capazes de coordenar o processo de atenção à saúde”, afirma a gerente técnica assistencial do Escritório de Projetos da FUABC, Sandra Gallo.



Os trabalhos serão monitorados segundo indicadores pré-definidos pelo Ministério da Saúde, a fim de garantir o cumprimento das metas relacionadas à Atenção Básica, entre as quais os acompanhamentos de pré-natal e da saúde da mulher, da vacinação de crianças e da assistência a pacientes diabéticos e hipertensos, por exemplo.