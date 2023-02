Shopping arrecada materiais escolares para alunos carentes

Da Redação



01/02/2023 | 06:20



Aquela régua que está parada há muito tempo na gaveta, a lapiseira e o caderno universitário sem uso ou até mesmo uma mochila que não tem mais utilidade podem ganhar um novo destino neste começo de ano. O Shopping Metrópole, em São Bernardo, está com a campanha Volta às Aulas até domingo (5) em parceria com o Instituto da Criança e do Adolescente.



O objetivo é recolher materiais escolares para serem distribuídos à crianças em vulnerabilidade social que estudam no Grande ABC. O ponto onde os visitantes podem deixar os itens para doação é o Espaço Cliente, ao lado da loja Kopenhagen. Ao final da campanha, o Instituto da Criança será responsável por entregar os materiais às entidades cadastradas e selecionadas.



“Acreditamos na força do que a coletividade pode proporcionar. Essa iniciativa reafirma nosso compromisso com ações responsáveis, as quais auxiliam diretamente a comunidade do nosso entorno”, disse Marcos Mattos Maltez, gerente de marketing do Shopping Metrópole. Além de materiais em bom estado que podem ser reutilizados, o Espaço Cliente aceita itens novos.



O shopping recomenda objetos como estojos, lápis, lapiseiras, grafites, canetas, canetinhas, giz de cera, cadernos, cartolinas, compassos, esquadros, réguas, apontador, cola branca, borracha, corretivo, massinha, papel sulfite, tinta guache, tesouras sem ponta, entre outros. A campanha funciona de segunda a sábado das 10h às 22h. No domingo, fica das 12h às 22h. O shopping está localizado na Praça Samuel Sabatini, 200, no Centro de São Bernardo.