Transporte gratuito para idosos começa nesta quarta (1)

Da Redação



01/02/2023 | 06:15



Os idosos a partir de 60 anos poderão utilizar o bilhete eletrônico no metrô, trens, VLT e ônibus intermunicipais a partir desta quarta-feira (1º) de forma gratuita. A medida foi publicada por meio de decreto pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no último dia 21.



Uma resolução publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dá mais detalhes sobre como funcionará o benefício estabelecido no decreto, que regulamenta a Lei nº 17.611. No sistema metroferroviário, o benefício será concedido por meio do Cartão TOP ou Bilhete Único. O cartão TOP também poderá ser utilizado no sistema de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo. Já no VLT da Baixada Santista e nos demais serviços gerenciados pela EMTU nas Regiões Metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Sorocaba, o benefício será operacionalizado por cartões de bilhetagem eletrônica emitidos pelas concessionárias e/ou permissionárias de cada região.



Os passageiros entre 60 e 64 anos que já possuem cartão TOP não precisarão solicitar outro. Apenas precisará encostá-lo em um validador (abelhinhas) nas estações do Metrô, CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade e em terminais e ônibus intermunicipais da EMTU na Região Metropolitana de São Paulo para habilitar o benefício. Para quem ainda não tem o cartão TOP, após a solicitação e chegada do item, basta encostar no validador para liberar a gratuidade. A solicitação pode ser feita via Aplicativo TOP ou por meio de agendamento em um dos estabelecimentos credenciados.