São Bernardo FC treina de olho no jogo com a Ferroviária

Da Redação



01/02/2023 | 06:06



Após importante vitória em casa contra o São Bento embaixo de uma forte chuva, o São Bernardo FC segue as preparações de olho no duelo contra a Ferroviária, neste sábado, em Araraquara, no Interior do Estado.



Ontem (31), o elenco seguiu suas atividades no centro de treinamento da equipe, em Atibaia. Os atletas realizaram trabalhos físicos e com bola sob o comando do técnico Márcio Zanardi.



O elenco do Tigre se reapresentou nesta segunda-feira, quando realizou um jogo treino com a equipe do SEV Hortolândia. Apenas os atletas que atuaram menos de 45 minutos ou não entraram em campo contra o São Bento participaram. O elenco viaja para Araraquara na sexta-feira após o treino da manhã. Apenas o zagueiro Matheus Salustiano está pendurado.