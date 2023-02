Palmeiras joga fora de casa em busca da liderança

Da Redação



01/02/2023 | 06:05



Animado com a conquista da Supercopa do Brasil, o Palmeiras volta a jogar pelo Paulistão. Nesta quarta (1), às 21h35, vai ao interior paulista enfrentar o Mirassol no Estádio José Maria de Campos Maia em duelo da quinta rodada.



Com um jogo a menos, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, O plano é vencer em Mirassol para se manter invicto e retomar o primeiro lugar da chave. São duas vitórias e dois empates em quatro jogos. O Mirassol tem quatro pontos e ocupa o terceiro posto do Grupo B.



O desgate físico deve fazer com que Abel Ferreira preserve seus principais atletas e escale um time de reservas, como fez contra o Ituano. Naquela partida, vencida por 3 a 1, só jogaram os suplentes porque os titulares estavam focados na Supercopa do Brasil, que o Palmeiras conquistou com vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo em Brasília. Rodar o elenco também é importante para gerir energia dos jogadores no clássico com o Santos, marcado para sábado, no Morumbi.