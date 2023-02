Santo André pode perder a liberança do Grupo D

Da Redação



01/02/2023



O Santo André corre o risco de perder a liderança do Grupo D para o Palmeiras, hoje, pelo Campeonato Paulista. Se o Verdão vencer a partida contra o Mirassol, o Ramalhão passa a ocupar a segunda colocação dessa chave.



Isso é possível porque o Palmeiras, caso ganhe o duelo no Interior, passará a contar com 11 pontos. O Verdão ainda tem um jogo a menos, e contabiliza oito pontos. O Santo André acumula 10 pontos e, por isso, está momentaneamente na ponta.



Outro time do Grande ABC nesse grupo, o São Bernardo FC permanecerá em terceiro lugar, com oito pontos, independentemente de qual for o resultado da única partida que falta para fechar a quinta rodada do Paulistão. A Portuguesa está na lanterna com quatro pontos.



Apesar dessa possibilidade de cair no grupo, a campanha da equipe comandada por Vinícius Bergantin é bem regular. Soma três vitórias - contra Guarani, Ferroviária e Red Bull Bragantino -, um empate com o Botafogo e uma derrota frente ao São Bento.



Na sexta rodada, o Santo André enfrenta o São Paulo no Estádio Bruno José Daniel neste domingo, às 16h. Visando o confronto contra o Tricolor Paulista, o elenco do Ramalhão voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira e folgou ontem (31). A equipe foi dividida para a realização das atividades. Os jogadores que atuaram por mais de uma etapa na vitória contra o Red Bull Bragantino fizeram um trabalho regenerativo sob orientação do preparador físico Walmir Cruz.



O restante do grupo participou de um jogo-treino contra a equipe do EC São Bernardo, que disputa a Série A3 do Paulistão. A partida, dividida em dois tempos de 35 minutos, terminou com vitória do Ramalhão por 1 a 0.