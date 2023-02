Luiz Zacarias faz vistoria em obras de saneamento no Morro da Kibon

Da Redação



01/02/2023 | 06:02



O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), esteve em vistoria na tarde da última terça-feira (31) no Morro do Kibon, junto de representante da Prefeitura e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), acompanhando o andamento das obras de saneamento básico realizadas no local por meio do Programa Água Legal.



O Programa Água Legal regulariza o saneamento básico em regiões de alta vulnerabilidade social, onde o serviço existe de forma irregular e precária. No total, a Sabesp realiza a regularização de 1.550 ligações de água e de esgoto. Até o momento, 1.400 ligações de água foram regularizadas e outras 1.000 de esgoto na comunidade. A expectativa é de que as intervenções sejam finalizadas em março, garantindo a cobertura total para os moradores.



“Trazer dignidade para essas famílias é um dos nossos compromissos assumidos desde o início. E ver essas famílias da comunidade do Kibon atendidas com serviços de água e de esgoto é motivo de muito orgulho. Muitas dessas pessoas, inclusive, agora terão as contas em seus nomes, dando mais segurança”, destacou Zacarias.



O trabalho da Sabesp no Programa Água Legal é baseado em colocação de caixas e relógios de medição individualizadas nas moradias, além da instalação de um sistema de bombeamento de água para garantir abastecimento de água nas áreas mais elevadas. “Regularizar esses locais de Santo André é essencial para proporcionar mais qualidade de vida para essas pessoas. Desde o início do programa, em 2019, cerca de 15 mil ligações foram regularizadas na cidade”, destacou Walber Nagote, gerente de Departamento da Sabesp, presente na vistoria desta tarde.