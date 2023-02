Argumento mais que furado em São Caetano

Da Redação



01/02/2023 | 06:01



Como era de se imaginar, a Câmara de São Caetano aprovou ontem, por 14 a 2 projeto de lei do Executivo autorizando o desligamento do município do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC – onde o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) tentou ser presidente, mas foi derrrotado – e a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, sob alegação, por parte da Prefeitura, de alto custo. Só que os vereadores também aprovaram projeto do Executivo que cria subsecretarias e 16 cargos no governo, ao custo mensal de R$ 240 mil e quase R$ 3 milhões ao ano. Não deu para entender essa lógica...

Bastidores

Sem olho no retrovisor

Em clima republicano, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), atual primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, recebeu ontem em seu gabinete o colega parlamentar André do Prado (PL), que deve ser eleito em março por ampla maioria, inclusive com votos do PT, como o novo presidente do Legislativo estadual para o biênio 2023-2024. “Partidos diferentes, mas sempre com muito respeito e diálogo”, disse o petista. Pelo menos na Assembleia, PL e PT convivem em relativa harmonia, ainda que em campos distintos.