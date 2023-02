Palavra do Leitor

Da Redação



Desvio na Anne Sullivan

Foram 14 anos (2007-2021) para identificar um suposto rombo de R$ 2.4 milhões na Fundação Municipal Anne Sullivan, que é ligada à Prefeitura de São Caetano (Setecidades, dia 30). É muita incompetência levar tanto tempo para identificar fraude bem como falta de auditorias de controle que, se existem, não funcionam. Mais um dedo podre nas contas de São Caetano.



Walmir Ciosani - São Bernardo



Isenção de IPTU

Deparei-me com a notícia de Primeira Página (ontem) relacionada a propositura de isenção do IPTU para áreas alagadas de Diadema, a princípio uma atitude humanitária e até justa, porém o fato da isenção se alastrar por toda cidade, qual será o interesse de tais ocupantes e administradores públicos resolverem tais situação, eu acho que quase nenhuma, pois o ocupante dessas áreas sobre a alegação de falta de condição financeira não teriam como procurar outra área e por parte do poder público, culpado pela ocupação até ilegais, e pela não solução do problema promovendo medidas paliativas com vista no ‘voto’ se passando por pai dos pobres, portanto a propositura deveria seguir o curso de promover a solução do problema com a transferência dos ocupantes para área compatível com moradia digna, transformando os mesmos, contribuintes com dignidade e provedores de meios de subsistência para eles e suas famílias, feito essas observações seguimos praticando atos demagógicos. Quando teremos administradores e políticos preocupados com soluções definitivas, “todospagando os tributos justos”, “sem auxilio governamental provedor de dependência”, “sem incentivo de aumento da população menor de 15 anos e até dos pobres miseráveis”, “de cotas raciais na educação” e de outros. Atenção: as observações acima não têm nada a ver com o propositor e sim com um todo no município, Estado e País, sendo a prática desenvolvida ultrapassada.



Antonio Carlos Ribeiro - Capital



Democracia

Democracias plenas são regimes de governo onde as liberdades civis e políticas fundamentais são garantidas pelos poderes constituídos, que, eleitos por um povo política e culturalmente evoluído, respeitam a constituição e a protegem. Que pena que no Brasil ainda estamos muito longe de vivermos esse tipo de regime. Hoje nosso povo sofre com uma educação de baixo nível que forma anualmente batalhões de analfabetos funcionais; com emissoras de televisão que não cumprem seu papel social com uma programação de alto nível, fazendo justamente o contrário, apresentando um jornalismo de conteúdo rasteiro e uma programação duvidosa e de mau gosto. Esse cenário mostra que o brasileiro ainda acredita em promessas vazias e ilusórias, se mostrando subserviente a ultrapassados coronéis e a políticos populistas, oportunistas e caudilhescos, que os mantém devidamente preso a seus respectivos currais eleitorais. Mudanças? Não as vejo a curto ou médio prazos. Enquanto houver pessoas iludidas fazendo um “L”, estaremos mais para uma democracia feudal do que uma plena.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Buracos

Em junho de 2022, recebemos uma confirmação da Câmara Municipal solicitando à Prefeitura a restauração da Rua Tumiaru, no Parque João Ramalho. Porém, até a presente data, nada foi feito. Qual o problema dessa administração? A referida via está semelhante às ruas da Índia e estamos esperando resposta há mais de seis meses. Não é exagero; o estado da referida via, em toda a extensão, é deplorável. E a gente tem que recorrer aos meios de comunicação. E são várias as vias que necessitam de reparo urgente: ruas Potirendaba, Piracanjuba, China, Praça Aníbal Guedes, Betânia, Potirendaba, Palestina, Haiti, Maragogipe, Massaranduba e mais uma infinidade que a Prefeitura simplesmente ignorou por todo o ano de 2022.



Márcia Regina da Silva - Santo André