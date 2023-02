Vitória do diálogo

Da Redação



01/02/2023 | 06:00



O acordo assinado ontem entre a Prefeitura de Santo André e a Fundação do ABC, para a gestão do setor de atenção básica, marca a reaproximação definitiva entre município e instituição. O restabelecimento das relações entre as partes é uma vitória imensa, a ser celebrada pelos entusiastas do fortalecimento regional – caso deste Diário. Precisam ser reconhecidos publicamente – e elogiados – o secretário andreense de Saúde, Gilvan Júnior, e o presidente da FUABC, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes. Ambos não mediram esforços para estancar a ruptura que se desenhava e que poderia prejudicar tanto tanto o bom atendimento à população quanto o faturamento da prestadora de serviços.



A gestão de Luiz Mario vem se notabilizando na oferta de soluções a problemas até então considerados crônicos pelas cidades atendidas pela FUABC, como as longas filas de espera nos postos. O executivo tem sido fiel à missão da instituição, que é oferecer serviços de qualidade e resolutivos na área da saúde, com o uso de equipamentos eficientes e o emprego de recursos humanos capacitados. A construção dessa expertise é obtida por meio da troca de ideias constantes com os municípios. Premissa essa que é também a do secretário andreense, homem construtor de pontes e demolidor de muros desde que foi alçado ao primeiro escalão da administração de Santo André pelo prefeito Paulo Serra (PSDB).



Luiz Mario e Gilvan Júnior são exemplos de maturidade política em prol dos interesses da sociedade. Um contraponto necessário à atitude mesquinha do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que ontem deu um tiro no pé da regionalidade ao mandar que seus auxiliares na Câmara aprovassem a saída de São Caetano do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC – registre-se aqui, para que a história lhes faça justiça, a brava e corajosa resistência de dois dos 19 vereadores são-caetanenses às ordens emitidas pelo Palácio da Cerâmica: Bruna Biondi (Psol) e César Oliva (PSD). A despeito de tanta gente lutando contra, a FUABC mantém-se firme, assim como há de ser também com o Consórcio.