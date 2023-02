Guarani encaminha contratação de Matheus Barbosa, volante do Vasco

31/01/2023 | 22:20



O Guarani encaminhou mais uma contratação para a sequência do Campeonato Paulista. Trata-se do volante Matheus Barbosa, de 28 anos, que estava no Vasco. O clube paulista buscava a contratação do jogador desde o início da temporada.

Inicialmente, o Guarani queria Matheus Barbosa por empréstimo, mas como o atleta só tinha contrato com o Vasco até o fim deste ano, a negociação se complicou. Precisando reforçar o time, o Guarani então optou pela contratação em definitivo e passa a ser dono de 100% dos direitos do jogador.

Matheus Barbosa tem boa experiência nacional. Começou nas categorias de base do Grêmio e passou por clubes como Avaí, Água Santa, Cuiabá, Cruzeiro e Atlético-GO. Chegou ao Vasco em 2022, quando fez 20 jogos. Em 2023, já atuou em três partidas do Campeonato Carioca.

O reforço chega em um momento importante e de certa preocupação. O Guarani vive muitos problemas neste início de temporada por conta de lesões. Derek, Giovanni Augusto e Bruno José foram desfalques nos últimos jogos e vão passar por uma reavaliação médica nesta semana.

Com apenas uma vitória em cinco jogos, o Guarani é o lanterna (4º) do Grupo B com quatro pontos. O próximo compromisso será no sábado, às 16h, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.