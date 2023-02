Arsenal anuncia a vinda de Jorginho e Chelsea se acerta com Enzo Fernández

31/01/2023 | 22:00



O último dia da janela de transferências do futebol europeu marcou a movimentação dos clubes do velho continente na busca por reforços para o restante da temporada. O destaque dessa rodada derradeira de transações foi a investida do Arsenal na compra do brasileiro Jorginho e a contratação por empréstimo de Cancelo pelo Bayern de Munique. Além disso, o Chelsea acertou a chegada de Enzo Fernández, destaque da Argentina no título da Copa do Mundo. Já na França, o Lyon definiu o ingresso de Jeffinho, revelação do Botafogo.

O Arsenal abriu o cofre e fechou a transferência do brasileiro naturalizado italiano Jorginho nesta terça-feira. O clube londrino vai pagar cerca de 12 milhões de libras (algo em torno de R$ 75,8 milhões) ao Chelsea para contar com o atleta. O vínculo é de um ano e meio com opção de renovação por mais uma temporada.

A ida de Jorginho foi um pedido do técnico Mikel Arteta, fã do futebol do jogador. Campeão com a seleção da Itália da Eurocopa 2020, o ítalo-brasileiro deixa o Chelsea após cinco temporadas. "Estou muito empolgado com essa mudança e mal posso esperar para estrear. Fiquei surpreso, mas estou pronto para esse desafio", afirmou o jogador em entrevista aos canais oficiais do novo clube.

A movimentação que tomou conta do futebol inglês também levou o próprio Chelsea às compras. Nesta terça, o time do técnico Graham Potter acertou junto ao Benfica a contratação de Enzo Fernández, conforme informado pelo clube português. O que falta agora é só regularizar a documentação para que o meio-campista argentino de 21 anos troque Portugal pela Inglaterra.

Fernández assinou contrato até 2031 e chega ao novo clube com a responsabilidade de ser a maior contratação da história do Chelsea. Para contar com o reforço a diretoria bancou uma multa rescisória de 120 milhões de euros (perto de R$ 669 milhões). Campeão da Copa do Mundo do Catar com a Argentina, ele já viajou para Londres a fim de realizar os exames médicos e assinar contrato.

Outro clube inglês que teve atuação forte no mercado foi o Nottigham Forest. Depois de contratar os ex-palmeirenses Danilo e Gustavo Scarpa, o time anunciou a contratação do goleiro Keylor Navas junto ao Paris Saint-Germain e também trouxe o zagueiro brasileiro Felipe, ex-Corinhtians e que estava no Atlético de Madrid.

Da Inglaterra para a Alemanha, o Bayern de Munique também trabalhou neste último dia da janela de transferências e conseguiu presentear a sua torcida com o anúncio do lateral-direito João Cancelo, do Manchester City.

Sem espaço no time do técnico Pep Guardiola, ele foi cedido por empréstimo até o meio do ano com opção de compra. Para ficar com o jogador português em definitivo, os dirigentes alemães vão ter de desembolsar 70 milhões de euros (cerca de R$ 387 milhões).

O jogador, que negou problemas de relacionamento com o treinador espanhol disse estar motivado para atuar na Alemanha. "Queria muito embarcar nesta nova aventura em um clube com uma história tão grande. É um sonho poder jogar em uma equipe tão tradicional", afirmou o jogador português.

Na França, uma revelação do futebol carioca movimentou a diretoria do Lyon. O clube francês adquiriu os direitos sobre o atacante Jeffinho, do Botafogo, por 10 milhões de euros (R$ 55 milhões). A negociação pode render mais dinheiro ao Botafogo no caso de o atacante cumprir as metas estabelecidas. O atleta assinou com o novo time até 2027.

No futebol italiano, o destaque do dia no mercado da bola foi a transferência de Diego Llorente do Leeds United para a Roma por empréstimo. Ele fica até o fim da temporada (meio do ano) com a possibilidade de ser contratado em definitivo. Por meio das redes sociais o time italiano ele desejou as boas vindas ao reforço. "estamos muito felizes em confirmar a chegada do zagueiro espanhol."

O Valladolid, presidido pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno, apostou em dos destaques da seleção do Marrocos na Copa do Mundo do Catar para reforçar o seu plantel. O meia Amallah trocou o Standard Liège, da Bélgica, pelo futebol espanhol.