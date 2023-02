Vitor Roque faz 2 e Brasil vence Equador no hexagonal do Sul-Americano Sub-20

31/01/2023 | 21:42



A seleção brasileira contou mais uma vez com Vitor Roque para vencer no Sul-Americano Sub-20. O jovem atacante do Athletico-PR marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Equador na noite desta terça-feira, no El Campín, e garantiu triunfo do Brasil na primeira rodada do hexagonal final do torneio continental. Além disso, chegou ao quinto gol na competição. Andrey, ex-Vasco e hoje jogador do Chelsea, chegou ao quarto, pois marcou o outro gol brasileiro. O goleiro Mycael fez defesas importantes e também se destacou.

Nesta fase, os seis times que avançaram da fase de grupos se enfrentam em disputa de pontos corridos, em cinco rodadas. Aquele que terminar em primeiro lugar, será o campeão do torneio. Além de Brasil e Equador, a etapa decisiva é disputada por Paraguai, Venezuela, Colômbia e Uruguai.

Grande nome da partida, Vitor Roque entrou em campo cheio de disposição e mostrou isso com um pouco de exagero ao receber ótimo lançamento e se chocar com o goleiro Napa após escorregão. Os dois ficaram no chão por algum tempo, foram atendidos no gramado e voltaram a jogar. Em seguida, o goleiro Mycael teve de trabalhar duas vezes seguidas para evitar gols de Medina, em cobrança falta, e de Castillo, após cabeceio.

O protagonismo, contudo, voltou rapidamente para Vitor Roque aos 14 minutos, quando ele ganhou disputa de bola perto da meia-lua da área e bateu firme de pé direito para marcar um belo gol. Pouco depois, aos 27, o atacante do Athletico-PR aproveitou uma falha defensiva da seleção equatoriana para marcar o segundo gol brasileiro, cara a cara com o goleiro Napa.

O restante do primeiro tempo foi de chances para os dois lados. O Brasil errou algumas conclusões de jogada e contou com Mycael em outros lances para evitar que a rede fosse balançada. Na segunda etapa, o Equador melhorou e passou a ter bastante presença ofensiva, o que forçou novas boas intervenções do promissor goleiro do Athletico-PR.

Uma das grandes defesas de Mycael foi aos 30 minutos, após cabeceio de Cuero, mas o rebote fez ele ser finalmente superado, pois Gonzales mandou para a rede. A possibilidade de os adversários buscarem o empate logo foi neutralizada, já que Andrey acertou uma bela conclusão dentro da área, após cobrança de falta de Arhtur.