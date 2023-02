Vale: produção de minério no 4TRI22 é de 80,852 MT, queda de 1% ante 4TRI21

31/01/2023 | 20:50



A produção da Vale de minério de ferro atingiu 80,852 MT no quarto trimestre do ano passado, queda de 1% sobre igual período do ano anterior. Na margem, houve recuo de 9,9%, na comparação com o terceiro trimestre, quando a produção foi de 89,701 MT.

No ano de 2022, o volume somou 307,793 MT, recuo de 1%. A produção do ano ficou um pouco abaixo do previsto no guidance, 310 MT.

A Vale destacou que a produção foi afetada pelas chuvas e por atrasos de licenciamento em Serra Norte. "A redução da produção do Sistema Norte (na comparação com o terceiro trimestre) é principalmente explicada pelos níveis de chuva sazonalmente maiores e o desempenho de Serra Norte, impactado por uma menor disponibilidade de ROM como resultado dos processos de licenciamento mais lentos; e manutenção de correias transportadoras das plantas de processamento em outubro e novembro."

Em relatório arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora diz ainda que a produção foi afetada pelo processamento de estéril jaspilito e pela performance operacional no S11D.

Por outro lado, esses fatores foram parcialmente compensados por um ramp-up contínuo da produção em Vargem Grande. Outro fator mencionado foi a maior produção via processamento a seco em Brucutu e um valor maior de compra de terceiros.