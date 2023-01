Esposa de Alec Baldwin se pronuncia pela primeira vez sobre o marido ser acusado de assassinato

31/01/2023 | 19:10



Foi divulgado por meio do Daily Mail UK, nesta terça-feira, dia 31 que Alec Baldwin deve ser acusado de homicídio culposo por disparar contra Halyna Hutchins durante as gravações de Hust. A acusação de homicídio culposo ocorre quando não há intenção de matar, o que alega o ator.

Pela primeira vez desde o início da polêmica envolvendo Alec Baldwin, sua esposa, Hilaria Baldwin, desabafou sobre o momento pelo qual sua família vem passando. No podcast Witcher Anonymous, Hilaria agradeceu pelo apoio dos amigos e do público.

- Tem sido um momento difícil para a minha família e quero expressar a vocês o quanto sou grata por seu apoio, sua gentileza e sua razão. Sinceramente, acho que sem isso nós desmoronaríamos, então muito obrigada por serem a nossa rocha agora, porque sem isso, não me sinto tão forte, disse ela

Algumas horas mais tarde, a esposa de Alec postou um texto no Instagram junto com fotos de sua família.

Espero que vocês entendam o quanto o apoio e bondade com Alec e nossos filhos significam. Obrigada por ser nossa comunidade e nossa aldeia. Vocês estão nos ajudando a ser pais e parceiros mais fortes durante este período inimaginável, decorrente de uma tragédia tão dolorosa. Por favor, saibam que ouço todas as suas palavras francas e cada um de vocês me lembra diariamente que existe bondade no mundo e que não estamos sozinhos. Alec, nós te amamos e estamos aqui por você.