Conheça detalhes da aeronave que Leila Pereira comprou para uso do Palmeiras

31/01/2023 | 18:14



O elenco do Palmeiras e a comissão técnica passarão em breve a viajar somente em voos privados. A presidente Leila Pereira comprou uma aeronave para uso dos atletas em deslocamento dentro do Brasil e para o exterior. A informação foi revelada pela mandatária em reunião das chapas do Conselho Deliberativo do clube, na segunda-feira.

O avião, um E-190 da Embraer avaliado em R$ 280 milhões, tem capacidade para 114 passageiros e é de propriedade de uma das empresas de Leila Pereira e de seu marido, José Roberto Lamacchia, donos da Crefisa e da FAM, que patrocinam o Palmeiras desde 2015.

A aeronave ficará à disposição do Palmeiras para jogos fora de São Paulo e foi adquirida com o objetivo de facilitar a logística, evitar o desgaste com a malha aérea brasileira e diminuir os custos operacionais, já que todos os voos atualmente são fretados pelo clube. Nos Estados Unidos, é comum que times de basquete viajem em seus jatos próprios.

Partiu de Leila Pereira a ideia de comprar a aeronave, que deve ser entregue daqui a três meses e pode ser emprestada para outros clubes quando não for utilizada. Ela não avisou ninguém do clube até fazer o anúncio da nova aquisição em reunião na segunda.

Leila e Lamacchia, cabe lembrar, fundaram uma companhia aérea em 5 de outubro de 2022. Nomeada Placar Linhas Aéreas S/A, a empresa trabalha para obter as certificações necessárias da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para poder começar a operar. O casal também um jato executivo próprio, um Falcon 8X de matrícula PR-JRY.

Leila Pereira é a quinta mulher mais rica do Brasil e ostenta a 45ª maior fortuna do País, de acordo com a Forbes, revista especializada em negócios e economia. Segundo a publicação, a empresária de 57 anos é dona de um patrimônio avaliado em R$ 7,2 bilhões.

DETALHES DA AERONAVE

O E-190 da Embraer comporta de 96 a 114 passageiros, tem envergadura de 28,72 metros e comprimento de 36,24m. A aeronave pode alcançar 871 km/h de velocidade máxima e tem alcance de 4.537 quilômetros. O primeiro voo desse modelo, um projeto próprio da Embraer, ocorreu em março de 2004.

O peso máximo de decolagem é de 51.800 kg e o de aterrissagem, de 44.000 kg. A carga máxima é de 13.047 kg e o combustível máximo utilizável de 12.971 kg. Segundo a fabricante, o modelo é espaçoso e econômico.

O valor de uma aeronave é muito variável. Em 2021, um modelo como o que Leila adquiriu foi avaliado em US$ 55 milhões, algo em torno de R$ 280 milhões na cotação atual.