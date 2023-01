Sequência de The Batman ganha data de lançamento

31/01/2023 | 18:10



Alegria aos DCnautas! Segundo informações da Variety, a sequencia do filme The Batman, já tem data marcada e titulo confirmado! Intitulado The Batman: Parte II, o filme será lançado em 2025. O projeto faz parte do novo selo DC Elseworlds, que pretende trazer filmes independentes, fora do universo principal da DC, como Coringa 2, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga, com previsão para 2024.

The Batman II faz parte de uma trilogia idealizada pela DC Comics. O longa conta com a permanência de Robert Pattinson no papel do super-herói, e Matt Reeves na direção. O diretor não deu detalhes do filme, mas prometeu que haverá emoção

- Não vou responder a essa pergunta, mas estamos trabalhando em um filme. Vou colocar para você dessa maneira. Estamos envolvidos nisso e meu parceiro e eu estamos escrevendo, Mattson [Tomlin] e eu estamos escrevendo, e é realmente emocionante, e estou muito animado com o que estamos fazendo.

Mesmo com a data distante, os fãs vão ao delírio!