Canadá inicia experimento de descriminalização de drogas pesadas

O Canadá deu início nesta terça-feira, 31, a um período de testes para a descriminalização de drogas pesadas como cocaína, heroína e metanfetamina. Adultos maiores de 18 anos na província da Colúmbia Britânica estão autorizados a portar até 2,5 gramas de uma série de drogas, incluindo opioides, para consumo próprio, pelos próximos três anos sem o risco de responsabilização legal, enquanto o governo avalia os efeitos da liberação.

De acordo com informações divulgadas pelo governo da Colúmbia Britânica, o Ministério da Saúde canadense retirou opioides (como heroína, morfina e fentanil), crack, cocaína em pó, MDMA (ecstasy) e metanfetamina da Lei de Drogas e Substâncias Controladas. A exceção vale apenas para os limites da província, entre 31 de janeiro de 2023 e 31 de janeiro de 2026.

Ainda de acordo com o site do governo provincial, adultos encontrados em posse de qualquer combinação das drogas ilegais incluídas na isenção temporária, dentro do limite de 2,5 gramas, não estão sujeitos a acusações criminais e as drogas não são apreendidas. "Em vez disso, eles recebem informações sobre saúde e apoio social. Isso inclui suporte para encaminhamento para serviços locais de tratamento e recuperação, se solicitado".

