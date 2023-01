Durante um show, Luísa Sonza fala sobre casamento com Whindersson Nunes: - Casei uma vez e deu errado

31/01/2023 | 17:11



Eita! Durante seu show no Festival de Verão, Luísa Sonza acabou respondendo um pedido e causou polêmicas. A cantora interagia com a plateia quando escutou alguém fazer um pedido de casamento. Sem pensar duas vezes, a cantora relembrou os fãs que já foi casada, mas o relacionamento não deu certo. Ela ainda disse que poderia pensar em ter um lance.

- Eu já casei uma vez e deu errado, tô fora de casamento. Mas um lance, quem sabe?

Vale lembrar que Luísa foi casada com Whindersson Nunes, de 2018 até 2020. O relacionamento deles acabou com muitas polêmicas e acusações de traição que nunca foram esclarecidas. A cantora engatou um romance com Vitão, e compôs um novo álbum.

Enquanto isso, o comediante estava com Maria Lina, com quem esperava um filho. Porém, por conta de algumas complicações, o primogênito não sobreviveu. Ao que tudo indica, hoje em dia, Luísa e Whindersson estão solteiros.