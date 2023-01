Gravações da série dos Mamonas Assassinas são iniciadas

31/01/2023 | 17:10



Foram iniciadas nesta semana as gravações da série documental dos Mamonas Assassinas, que tem o objetivo de recontar a trajetória da banda que conquistou o Brasil na década de 90.

Criada por Carlos Lombardi, as cenas da minissérie estão sendo gravadas em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde o grupo iniciou e estouraram em hits. A série é uma coprodução da Record TV, Sony Channel e Total Filmes

Vale lembrar que a fama do grupo foi rápida, com cerca de sete meses. Todos os integrantes do Mamonas Assassinas morreram em um acidente aéreo, em 1996.

A data de lançamento ainda não foi anunciada.