Marta é a novidade da convocação de Pia para disputa de torneio nos EUA

31/01/2023 | 16:32



A presença da camisa dez Marta, em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, é a grande novidade da lista de convocados da técnica Pia Sundhage para a seleção brasileira feminina que vai disputar o Torneio She Believes, em fevereiro, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito nesta terça-feira, na sede da CBF, no Rio.

"Marta está pronta quando falamos da parte física. Em relação ao jogo, nem tanto, mas nós vamos sentir isso. Estou muito feliz porque ela é como um modelo quando falamos de técnica e de leitura de jogo. Ela vai participar dos três amistosos, mas temos de lembrar que ela não entra em campo há alguns meses", disse a treinadora.

Marta sofreu uma ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo e foi submetida a uma cirurgia em março do ano passado. Além da presença da camisa dez, as outras novidades da lista ficam por conta da zagueira Rafaelle, a lateral Yasmim, a meia Júlia Bianchi e as atacantes Marta e Nycole Raysla.

A competição será disputada entre os dias 16 e 22 de fevereiro e o torneio vai servir de preparação para a disputa da Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer entre os meses de julho e agosto deste ano na Austrália e Nova Zelândia.

O Brasil faz sua estreia no She Believes Cup contra o Japão no dia 16, em Orlando. Três dias depois, o time volta a campo para enfrentar o Canadá em Nashville. O último dos três compromissos é contra os Estados Unidos, no dia 22, em Frisco.

Confira abaixo a lista das jogadoras convocadas:

Goleiras: Letícia Izidro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária).

Defensoras: Bruninha (NJ/NY), Tainara (Bayern); Rafaelle (Arsenal), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Tarciane (Corinthians), Yasmim (Corinthians), Tamires (Corinthians).

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Ana Vitória (Benfica), Julia Bianchi (Chicago Red Stars), Duda Sampaiio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Gabi Nunes (Madrid CFF).

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras0, Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid) e Marta (Orlando Pride).