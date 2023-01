Pedro Scooby e Luana Piovani têm primeira audiência em processo judicial

31/01/2023 | 16:11



Na última segunda-feira, dia 30, aconteceu em Portugal a primeira audiência do processo judicial movido por Pedro Scooby contra Luana Piovani. Segundo o jornal Metrópoles, o surfista queria que a atriz não falasse seu nome. No entanto, no país não é possível pedir uma liminar para que não possa citar alguém.

Em entrevista para o veículo, Scooby contou que não é verdade que tenha colocado fotos da atriz nua no processo:

- Em momento algum eu mandei foto dela para advogada e em momento algum do processo tem foto dela anexada nua, isso não existe. O que tem anexado é em uma parte do processo, um print do perfil dela, com todas as fotos dela. Foto de vida, com as crianças, várias fotos. (?) Isso é pra mostrar uma parte que ela julgou, usou para me agredir em dois momentos: um com a Anitta e com Vanessa Lopes, era só para mostrar isso, que ela usava dessas pessoas para me agredir.

Continuando seu relato, o atleta contou que tentou contato com Piovani, mas que a artista só falaria com ele se retirasse o processo.

Luana Piovani não foi na audiência e recentemente compartilhou um Stories mostrando um print comentando sobre a entrevista dada pelo ex-marido para o Fantástico. Na imagem, ela critica o momento em que a conversa foi ao ar, já que a notícia do processo já tinha saído nos jornais.

Além do ex-casal, Cintia Dicker, atual esposa de Pedro, também se envolveu na polêmica e compartilhou um vídeo de Gisele Bündchen falando sobre as coisas que ela procura para se inspirar em momentos complicados. A modelo repostou as falas nos Stories, e as imagens foram consideradas pelos internautas como uma indireta para a Piovani. Será?