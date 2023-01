'Precisamos verificar por que o Brasil tem juros tão altos', diz Alckmin

31/01/2023 | 15:29



Em meio às críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao patamar atual da Selic, em 13,75% ao ano, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 31, que o governo "quer descobrir" por que o Brasil tem juros tão altos. Segundo ele, um dos objetivos da equipe econômica é reduzir o custo de capital no País.

"Precisamos verificar por que o Brasil tem juros tão altos", afirmou Alckmin, no evento da posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). "O que justificaria? É imposto? É cunha fiscal? É falta de concorrência? Nos Estados Unidos tem 2 mil bancos. É insegurança econômica? Questão fiscal? Insegurança política? Dificuldade de reaver o crédito? Spread alto? O bom pagador paga pelo mal pagador?", questionou.

O presidente da Abras, João Galassi, disse durante o evento que "o varejo está sangrando" com a maior taxa de juros real do mundo.

Alckmin avaliou ser necessário agir para reduzir o custo de capital com desburocratização, digitalização e acordos.

O vice-presidente destacou que o setor de supermercados foi um dos que mais gerou empregos no Brasil durante a pandemia e prometeu apoio do governo à agenda legislativa do segmento, apresentada nesta terça. "Contem conosco para ajudar com agenda legislativa. Temos o desafio comum de estimular o emprego e a renda, uma agenda de competitividade importante para o País, com universalização do ensino infantil, escolas em tempo integral e educação técnica e profissional", afirmou.

Alckmin voltou a dizer que o governo fará uma reforma tributária para simplificar o pagamento de impostos e reduzir os custos de produção. "O nosso foco é emprego e renda, e a população poder consumir mais", completou.