Defesa Civil divulga alerta para chuvas fortes no Grande ABC

Da Redação



31/01/2023 | 14:54



A Defesa Civil divulgou um alerta para chuvas fortes em todo o Estado de São Paulo. No Grande ABC, são esperados pelo menos 100 milímetros de chuvas a partir desta terça (31) até a próxima sexta (3).

De acordo com o comunicado, as áreas consideradas mais vulneráveis podem sofrer com deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo.

No último domingo (29), um temporal de aproximadamente duas horas causou estragos na região. Em Santo André, o teto de um shopping ficou danificado, houve queda de energia e alagamentos em vários bairros, assim como em São Bernardo, onde um jogo de futebol no estádio 1º de Maio precisou ser interrompido por conta do alagamento no campo, assim como em Diadema, que também sofreu com ruas cheias de água.

Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta o acionamento do telefone 199 ou do 193, do Corpo de Bombeiros.