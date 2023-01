BMW M3 CS: conheça o modelo que chega em março

Da Redação

Do 33Giga



31/01/2023 | 14:55



No mundo automotivo, a fórmula de mais potência e menos peso é infalível. Isso fica evidente no novo BMW M3 CS.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Mais potente e mais leve que a versão Competition, o BMW M3 CS tem também tração integral xDrive para melhorar seu desempenho.

Com motor baseado no M4 GT3, que venceu recentemente a prova de 24 horas de Dubai, o M3 CS é equipado com um motor seis cilindros em linha, TwinPower Turbo, que teve a pressão das duas turbinas aumentada para render 550cv de potência e 650Nm de torque.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A transmissão M Steptronic tem oito marchas e a tração é integral xDrive. Graças ao alívio de peso do modelo, que usa diversos compostos feitos de CFRP (plástico reforçado com fibra de carbono), o M3 CS acelera de 0 a 100km/h em apenas 3,4 segundos e 11,1 segundos para atingir 200km/h a partir do repouso.

A velocidade máxima é limitada em 302km/h. O novo BMW M3 CS será produzido em tiragem limitada, na fábrica do BMW Group em Munique, a partir de março de 2023.