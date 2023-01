Maraisa faz desabafo sobre solteirice nas redes sociais: Sou uma mera espectadora dos amores

31/01/2023 | 14:11



Na noite da última segunda-feira, dia 30, Maraisa embarcou em um clima reflexivo e escreveu um texto nas redes sociais sobre relacionamentos amorosos. Em uma série de publicações no Twitter, a cantora mais uma vez provou que é sincera com suas opiniões e disparou:

É impressionante como o ser humano gosta de seguir roteiros, você já sabe todos os passos que a pessoa vai dar, é impressionante como tem gente que segue o mesmo roteiro e faz as mesmas coisas na hora da conquista. Vai conhecer novas pessoas e vai desenvolver as mesmas táticas, depois vai deixar, vai falar que vai casar e vai largar, vai falar que é o amor da vida e nunca foi? É impressionante como tem gente que consegue enganar os outros? fácil fácil.

A artista, cujo último romance foi com o médico Fabrício Marques e acabou em 2021, ainda citou motivos pelos quais está solteira:

Uma explicação por eu ter ficado tanto tempo sozinha, primeiro, para não querer dever nada a ninguém, segundo, para não incluir ninguém na minha bagunça, que eu sabia que tinha que administrar primeiro, a promessa para este ano ainda é começar uma terapia? Não brincar mais com os sentimentos de ninguém nessa vida, hoje eu sou uma mera espectadora dos amores, fico assistindo todos os enredos de fora, é impressionante como eu sou capaz de escrever todas as merdas que irão acontecer em cada relacionamento as coisas boas devem tá guardada em alguma parte de mim, que não consigo aflorar mais, porém, as merdas e as bostas que irão acontecer eu enxergo de longe.

Para finalizar, compartilhou uma imagem com a frase:

Amor platônico é uma história de amor onde o protagonista ama sozinho e o vilão é a pessoa amada.