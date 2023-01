Clima de paz? Shakira e Gerard Piqué teriam se encontrado durante aniversário do filho do ex-casal

31/01/2023 | 14:10



Como você vem acompanhando, Shakira e Gerard Piqué estão vivendo em meio a um verdadeiro pé de guerra depois que a cantora teria descoberto que o ex-marido a traiu. Mas até mesmo nas relações depois de um furacão vem um pouco de marasmo. E com eles não está sendo diferente. Segundo informações do programa Fiesta, do canal Telecinco, da Espanha, Shakira e Piqué se encontraram em clima mais amistoso longe de toda a imprensa para comemorar o aniversário de oito anos de idade de Sasha, filho do ex-casal. Um dos jornalistas do programa ainda falou:

- Atrás desses muros estavam juntos Piqué e Shakira. Por isso, parece que há certa cordialidade entre os dois, a não ser que Shakira estivesse cantando alguma de suas frases que vão entrar em sua próxima música. O que vivemos aqui hoje é surreal.

Mas calma lá, porque como você conferiu na fala do jornalista a imprensa internacional já divulgou que Shakira estaria preparando um novo lançamento musical para a próxima quinta-feira, dia 2. A faixa vai contar com a colaboração de Karol G e pode seguir a mesma linha do último lançamento da cantora - com grandes revelações sobre o casamento dela com Gerard Piqué. Vixe!