Operadora de celular ativa 5G em bairros de três cidades do Grande ABC

Da Redação



31/01/2023 | 13:57



A Claro, operadora de telefonia móvel, ativou o sinal 5G em 13 locais diferentes das cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano. A liberação para que as operadoras adquirissem os lotes da frequência 3,5 GHz, faixa de atuação do 5G, havia sido concedida pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) em dezembro do ano passado. Na ocasião, Diadema também estava na lista, mas não entrou nesta primeira fase de implementação da operadora.

De acordo com a empresa, os bairros que passaram a receber a cobertura são: Centro, Jardim Santo André e Utinga, em Santo André; Alto Industrial, Assunção, Centro, Jardim Planalto, Nova Petrópolis, Rudge Ramos, Santa Terezinha, Taboão e Vila Euclides, em São Bernardo; e Nova Gerty, em São Caetano.

Ainda segundo a empresa, para ativar o serviço não é preciso trocar de plano ou chip, mas é necessário possuir um aparelho compatível com a nova frequência.

OUTRAS CIDADES LIBERADAS PELA ANATEL

No último dia 25 de janeiro, a Anatel liberou a frequência em outras três cidades da região. Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A partir disso, as operadoras interessadas também podem adquirir os lotes na faixa de frequência do 5G.