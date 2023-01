Spotify lança playlists do Barcelona com curadoria de Pedri e Alexia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/01/2023 | 13:55



O Spotify traz sua parceria com o Futbol Club Barcelona para dentro da plataforma, criando uma ligação direta entre jogadores, artistas e fãs. Agora, os torcedores podem escutar as playlists criadas por Pedri e Alexia Putellas, meio-campista do time masculino e capitã do time feminino, respectivamente, com uma seleção de músicas que motivam e inspiram ambos os atletas nos dias de jogo.

Pedri selecionou faixas de artistas como Bad Bunny, Quevedo e Maria Becerra em sua playlist Barça Matchday. Já Alexia escolheu hits de ROSALÍA, Bizarrap e Beyonce´ para sua playlist Barça Femení Matchday. Ambas as listas podem ser encontradas na página oficial do FC Barcelona no Spotify, assim como pesquisando “FC Barcelona”.