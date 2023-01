Jogo da Discórdia rende desavença entre aliados durante a madrugada no 'BBB 23'

31/01/2023 | 13:49



A noite da segunda-feira, 30, foi marcada por mais um Jogo da Discórdia no programa Big Brother Brasil 23. Como de costume, a dinâmica mexeu com os ânimos da casa, após cada um dos participantes ter o direito de escolher duas pessoas para dar torta na cara e receberem os títulos de "alvo" e "não confiável".

Ao final, Gabriel Santana liderou o jogo com cinco tortas na cara - todas de "alvo". O pódio seguiu com Fred Nicácio e MC Guimê, cada um com quatro títulos. Já Aline e Gustavo foram os únicos ilesos na dinâmica.

Durante a madrugada, o Jogo da Discórdia seguiu repercutindo na casa, fazendo até aliados se desentenderem.

No Quarto Deserto, Tina e Paula se reuniram para um esclarecimento da dinâmica, após trocarem títulos de "não confiáveis".

"Não era minha intenção levar você para o Jogo da Discórdia, por isso que eu falei que não sabia o que eu ia fazer. Só que eu já queria deixar claro para meus outros inimigos e aliados que se eu precisar usar o Jogo da Discórdia, eu vou usar", esclareceu Paula.

Segundo Tina, a colega tem dificuldade para contribuir com o grupo no qual fazem parte. Contudo, após a conversa, as sisters acordaram em resolver as diferenças entre elas antes das dinâmicas, a fim de preservar seus aliados.

Discórdia entre aliados

O cômodo também foi palco de desentendimento entre Bruna Griphao e seus aliados. "Pra mim, deu o negócio de grupo, eu tô falando numa boa, de coração", declarou a atriz ao reuni-los para expor sua indignação com as escolhas durante o Jogo da Discórdia.

"Eu não acho justo vocês votarem dentro do nosso grupo, tendo possibilidade de votar em outras duas pessoas que estavam ali. O que acontece? Quem continua pela mentalidade do grupo se indispõe, como eu me indispus com a Marvvila, e aqui ninguém se indispõe com ninguém. (...) Não acho justo continuar na mentalidade de grupo e a gente não se proteger", pontuou Bruna.

Como justificativa, Larissa alegou a explicação de Tadeu Schmidt sobre a dinâmica. "Ele falou: é pessoal, não é de jogo. Por isso, votei no Gabriel", respondeu a professora de Educação Física. No entanto, o argumento não fui suficiente para Bruna.

Após uma longa conversa com todo o Quarto Deserto reunido, os participantes chegaram a comum acordo de combinar as estratégias para as próximas dinâmicas ao vivo. "Estamos dando certo há duas semanas e temos que ter cabeça fria para isso. Se rachar, vai começar a ir três dos nossos todas as vezes. Vamos começar a fritar durante o Paredão. Ninguém aqui quer isso. (...) O Jogo da Discórdia a gente sempre tratou quase como zoeira, agora a gente tem que parar e conversar antes", refletiu Fred.

Acerto entre Sarah Aline e Ricardo

No Jogo da Discórdia, Ricardo apontou Fred Nicácio como "não confiável", por parar uma conversa com Sarah Aline no momento em que ele se aproximou. Após a dinâmica, o biomédico questionou a sister sobre a situação.

"Não era sobre você. Não era sobre parar de falar quando você chegou. Na hora, eu não podia falar porque era sobre sexo. Como iria falar isso no ao vivo?", alegou Sarah.

Ricardo, entretanto, explicou que o problema "não era o assunto, era a forma como foi". Apesar da divergência, eles conseguiram se entender.

Fred Nicácio ganha fama de 'manipulador'

No Jogo da Discórdia, Fred Nicácio comentou ter visto Cara de Sapato e Amanda trocarem de assunto com a chegada de Bruna Griphao. Logo, a exposição revoltou o atleta.

Após o fim da dinâmica, Cara de Sapato aproveitou os aliados do médico para criticá-lo. "Não quero falar nada do grupo de vocês, mas teve manipulação. Eu não falei o que ele disse que eu falei. (...) Ficou muito claro a intenção de criar uma discórdia entre eu, Amandinha e a Bruna", pontuou.

O atleta também conversou com a atriz, que disse confiar no amigo. "Pra mim, é muito mais fácil enxergar uma atitude de manipulador e maliciosa do Fred Nicácio, do que você Sapato sendo maldoso ou você Amanda sendo maldosa, pelo que eu conheço de vocês dois", garantiu Bruna.