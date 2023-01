Lula pede ao Congresso retirada de 18 indicações de Bolsonaro

31/01/2023 | 12:35



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou ao Congresso Nacional a retirada de 18 indicações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a cargos para agências reguladoras, embaixadas, Defensoria Pública da União e Organização Mundial do Comércio. As mensagens estão publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 31. Lula já tinha afirmado, em 12 de janeiro, durante café com jornalistas no Palácio do Planalto, que "não pode ficar ninguém que seja suspeito de ser bolsonarista raiz" dentro do governo.

A poucas semanas de encerrar sua gestão, como mostrou o Estadão, o ex-presidente Jair Bolsonaro acelerou uma série de indicações de aliados a cargos de diversas áreas, em especial para embaixadas e diretorias de agências reguladoras. O mesmo valeu para o titular da Defensoria Pública da União, Daniel de Macedo Pereira, que tentou se manter no posto alegando ser vítima de campanha para associá-lo ao bolsonarismo.

Veja a seguir os nomes listados pelo governo Lula para a retirada das indicações:

- Daniel de Macedo - indicado para ser reconduzido ao cargo de defensor público-geral da União;

- Hélio Ferraz de Oliveira - indicado para a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine);

- André Elias Marques - indicado para exercer o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Mineração - ANM;

- André Ruelli - indicado para o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

- Ronaldo Jorge da Silva Lima - indicado para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM);

- José Mauro Esteves dos Santos - indicado para o cargo de Diretor-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN);

- Jefferson Borges Araujo - indicado para o cargo de Diretor da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN);

- Luciana Lauria Lopes - indicada para o cargo de Ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq);

- Edgar Ribeiro Dias - indicado para o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

- João Paulo Dias de Araújo - indicado para o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

- André Chermont de Lima - indicado para o cargo de Embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos;

- Miguel Griesbach de Pereira Franco - indicado para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Turquia;

- Paulino Franco de Carvalho Neto - indicado para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Francesa e, cumulativamente, no Principado de Mônaco;

- Sarquis José Buainain Sarquis - indicado para exercer o cargo de Delegado Permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras Organizações Econômicas, em Genebra, Confederação Suíça;

- Reinaldo José de Almeida Salgado - indicado para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Reino dos Países Baixos;

- Paulo Roberto Caminha de Castilhos França - indicado para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Helênica;

- Hélio Vitor Ramos Filho - indicado para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Argentina;

- Fernando Simas Magalhães - indicado para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Italiana e, cumulativamente, na República de San Marino e na República de Malta.