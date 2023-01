Haas apresenta nova pintura e abre 'temporada' de lançamentos na Fórmula 1

31/01/2023 | 12:25



A Haas abriu nesta terça-feira a "temporada" de lançamentos dos carros novos para a temporada 2023 da Fórmula 1. O time americano, contudo, fez mistério e só divulgou a pintura que usará ao longo do ano, sem apresentar, de fato, o modelo novo. O VF-23 só deve ser conhecido publicamente nos testes da pré-temporada, em fevereiro.

O lançamento consistiu na apresentação de imagens virtuais do carro, pelo modelo de 2022, com as cores novas da equipe. O monoposto surpreendeu por usar o preto como base, nas laterais. O branco e o vermelho, mais tradicionais do time, foram mantidos, mas mais discretos. Até o fim do campeonato passado, o branco era predominante.

Na temporada passada, o azul dividia a atenção com o branco e o vermelho, todas cores da bandeira da Rússia. Isso porque a Haas era patrocinada por uma grande empresa russa, que havia até indicado o piloto, Nikita Mazepin, justamente o filho do patrocinador master. Mas a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro do ano passado, gerou retaliações à Rússia na F-1. E Haas acabou rompendo o contrato de patrocínio e o vínculo do piloto.

As novas cores têm relação direta com o novo patrocinador masters do time, a MoneyGram. "Eu estou muito satisfeito em dar as boas-vindas a MoneyGram como a responsável pelo patrocínio principal do time neste ano e nos próximos. E é empolgante ver nossa primeira pintura com a estampa da marca", afirmou Gene Haas, dono do único time americano no grid da F-1.

Antes da única bateria de testes da pré-temporada, a Haas deve exibir seu carro novo no dia 11 de fevereiro, num shakedown agendado para o Circuito de Silverstone, na Inglaterra. A pré-temporada será realizada entre os dias 23 e 25 do próximo mês, novamente no Bahrein. Será no país do Oriente Médio que começará a temporada 2023, no dia 5 de março.

Para este ano, a Haas terá o dinamarquês Kevin Magnussen e o alemão Nico Hülkenberg como pilotos titulares. O brasileiro Pietro Fittipaldi será reserva mais uma vez.

Ainda nesta semana, a Red Bull vai apresentar o seu carro para a nova temporada. O evento está marcado para o dia 3 de fevereiro, sexta-feira.