Jonas Brothers anunciam novo álbum depois de receberem estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Se segura, porque eles estão de volta! Jonas Brothers anunciaram a chegada de um novo álbum. Pois é, os irmãos estão se preparando para lançar seu mais novo trabalho em 5 maio. Segundo informações do jornal Daily Mail, o anúncio foi feito após o trio receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

E não parou por aí! Junto com o álbum, Joe, Nick e Kevin Jonas irão fazer uma turnê para reencontrar os fãs e cantar as novas músicas. The Album será a continuação de seu trabalho de retorno, Happiness Begins, lançado em 2019.

- Estamos entusiasmados em anunciar hoje que nosso novo álbum, The Album, será lançado em 5 de maio. E mal podemos esperar para vê-lo em turnê ainda este ano, disse Nick.