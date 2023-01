Índice de custo de emprego dos EUA sobe 1,0% no 4º tri ante 3º tri de 2022

31/01/2023 | 11:52



O índice de custo de emprego dos EUA subiu 1,0% no quarto trimestre de 2022, em comparação com o terceiro trimestre do mesmo ano, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 31, pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam alta levemente maior, de 1,1%.

No período de 12 meses encerrando em dezembro de 2022, o índice subiu 5,1%. Em relação ao trimestre passado, os salários subiram 1,0%, enquanto os benefícios subiram 0,8%.