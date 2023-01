Turismo na Turquia – 7 atrações religiosas imperdíveis

Redação

As opções de passeios para quem vai fazer turismo na Turquia incluem diversas atrações religiosas. A região do mar Egeu abriga, principalmente, locais relacionados à fé cristã. Abaixo, confira sete opções para incluir no roteiro.

Turismo na Turquia: atrações religiosas

As principais atrações de turismo religioso na Turquia são:

Casa da Virgem Maria

Caverna dos Sete Adormecidos

Igreja Hatay St. Pierre

Igreja de São Nicolau

Cidades subterrâneas

Igreja Van Akdamar

Hagia Sophia

Casa da Virgem Maria

Historicamente, após a crucificação de Jesus em Jerusalém, o apóstolo João levou Maria à Éfeso, uma importante cidade costeira. Naquela época, a região estava sob o domínio do Império Romano, então João levou a mãe de Cristo para um local isolado em uma floresta na encosta da montanha Bülbül.

A descoberta da Casa da Virgem Maria ocorreu por meio de uma freira alemã, Beata Anne Catherine Emmerich. Embora ela tenha morrido em 1824, as imagens descritas por ela permitiram aos padres lazaristas determinar a localização da casa onde a Virgem Maria passou seus últimos dias.

A construção fica no distrito de Selçuk, em Izmir e, após sua descoberta, foi convertida em uma igreja que recebe seus visitantes com uma estátua da mãe de Cristo e uma piscina batismal. No interior do templo existe uma representação de Maria retratada pelo pintor Ratislas Loukine.

O local pode ser visitado juntamente com a Fonte Sagrada adjacente e a histórica Parede dos Pedidos. Muitas pessoas acreditam que a água que sai da fonte é potável e tem poderes curativos, por isso, alguns visitantes até enchem suas garrafas. Já a parede é enfeitada com guardanapos e papéis com pedidos e orações.

Neste templo sagrado, as cerimônias são tradicionalmente realizadas no dia 15 de agosto, que é a data da ascensão da Virgem Maria ao céu, aos 101 anos, que depois foi sepultada pelo apóstolo João em uma das montanhas da região.

Caverna dos Sete Adormecidos

Na região encontra-se também a Caverna dos Sete Adormecidos, onde, de acordo com a história, sete jovens cristãos que viviam durante o reinado do imperador romano Décio se recusavam a realizar rituais pagãos e a oferecer sacrifícios ao templo.

Enfrentando ameaças de morte, os sete rapazes se refugiaram na caverna perto de Éfeso e, por ordem do imperador, uma parede foi construída na entrada do local, impedindo, assim, que eles escapassem e fazendo com que caíssem em sono profundo.

Quando acordaram, 200 anos depois, descobriram que o cristianismo era a religião do estado e Teodósio II era o imperador atual. Conta-se que, após a morte dos sete jovens, houve um grande funeral e uma igreja foi erguida sobre a caverna onde foram enterrados.

Durante as escavações no local, uma igreja foi descoberta, junto com numerosas tumbas e inscrições sobre os jovens.

Igreja Hatay St. Pierre

Outras rotas de peregrinação dos cristãos no país incluem a Igreja Hatay St. Pierre, conhecida como a primeira catedral do mundo, onde a comunidade que se definiu como cristã pela primeira vez na história foi celebrada e St. Pierre foi nomeado o primeiro Papa.

Igreja de São Nicolau

Também nas rotas de peregrinação estão a Igreja de São Nicolau, na cidade de Demre (Antalya), onde São Nicolau, também conhecido como Papai Noel, serviu como bispo.

Cidades subterrâneas

A região da Capadócia conta com cerca de 30 cidades subterrâneas esculpidas nas rochas, onde os primeiros cristãos se esconderam enquanto fugiam da perseguição do Império Romano. Estima-se que tenham mais 200 cidades embaixo da terra que ainda não foram exploradas na localidade.

Igreja Van Akdamar

Mais ao leste do país, está a Igreja Van Akdamar, uma catedral apostólica armênia medieval construída como uma igreja palatina para os reis de Vaspuracânia. Ela foi erguida para preservar um pedaço da cruz na qual Jesus foi crucificado.

Hagia Sophia

Em Iznik, localizada na província de Bursa, existe outra mesquita com nome de Hagia Sophia, uma antiga igreja bizantina onde foram realizados o primeiro e o sétimo concílios ecumênicos – o Primeiro e o Segundo Concílio de Nicéia.

