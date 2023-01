Mariana Xavier anuncia término de namoro com Diego Braga

31/01/2023 | 11:11



O ano de 2023 nem começou direito e vários famosos já começaram a terminar seus relacionamentos. Foi meio do Instagram, no dia 30 de janeiro, que Mariana Xavier e Diego Braga decidiram comunicar os fãs e seguidores que mesmo após três anos de relacionamento não estão mais juntos.

A atriz compartilhou uma foto com o ex-namorado nas redes e desabafou em um lindo texto, escrevendo:

Terminar nunca é fácil, mesmo quando se tem certeza de que é o melhor a fazer. Tem tristeza, tem frustração, tem saudade... é um luto do que foi e de tudo que poderia ter sido, mas é também um compromisso com a esperança. Escolhi essa foto para esse momento difícil porque acho que ela representa muito a minha parceria com o Diego. Ter calma e coragem para nos olharmos profundamente, encarando e acolhendo todas as camadas que qualquer ser humano tem, foi o que nos manteve juntos até aqui, e é agora o que nos separa. Esses três anos e meio trouxeram muitas curas e aprendizados para minha vida. Eu redescobri minha capacidade de amar e pude experimentar uma nova forma de me relacionar: leve, potente, transparente. Coisa que eu nem sabia que existia! Foi bonito demais! Saímos dessa relação pessoas muito melhores do que entramos, certamente. Crescemos muito juntos! Mas quando a gente cresce, a gente se transforma... mesmo que nossa essência não mude, surgem novas expectativas, novas necessidades, novos desejos... e quando o melhor que cada um tem para oferecer já não se mostra suficiente pro outro, ir e deixar ir é o maior ato de amor que se pode fazer: pelo parceiro, pela história vivida e principalmente por nós mesmos. Despedir-se é também abrir espaço pro novo! Obrigada por todo carinho que vocês sempre mandaram para gente e sei que seguirão mandando! O amor agora muda de lugar, mas segue sendo amor.