Grávida da segunda filha com Kaká, Carol Dias mostra inchaço e varizes: Estou aprendendo muitas coisas

31/01/2023 | 11:10



Na noite da última segunda-feira, dia 30, Carol Dias usou as redes sociais para falar sobre maternidade. A famosa está esperando a segunda filha com Kaká e revelou que a gravidez gerou varizes e inchaço. Nos Stories do Instagram, ela mostrou registros das pernas e começou escrevendo:

Não, ainda não nasceu a Sarah... estou por aqui do mesmo jeito, só que com zero vontade de aparecer. Resolvi postar esse vídeo que acabei de fazer enquanto tento me drenar e aliviar o peso das minhas pernas. E mostro um pouco (só um pouco mesmo) das muitas varizes que apareceram em mim. Deus tem me calado para que eu aprenda muitas coisas com essa gestação, que está sendo completamente diferente.

Em seguida, compartilhou vídeos de Esther, que logo será promovida à irmã mais velha, e refletiu sobre os aprendizados que está adquirindo ao longo da gestação.

E eu estou aprendendo muitas coisas que vou compartilhar quando estiver pronta. Uma delas é sobre amar na dor e se doar 1000% e se sentir insuficiente, incapaz. Deus tem tratado muito isso em mim com reação à Esther e também à Sarah... mas esse é um assunto pra depois. Mas o que mais tenho aprendido é que essa jornada é solitária e, mesmo que muitas vezes apareçam pessoas que confortam, que tratam essa fase com sensibilidade, carinho, compreensão... A experiência continua sendo só sua! Completamente individual, específica!

Carol finalizou o desabafo com um recado:

Eu tenho aprendido a descansar! Falando assim até parece! Não, não estou descansando muito! Nem me iludo mais! Mas descansando pelo menos a mente e fechando muitas vezes os olhos para situações que fogem do meu controle e colocando a minha dependência no cuidado que só o Senhor é capaz de ter! Antes de qualquer coisa, nunca seja a pessoa que fala: Ué, não queria ter filho? Agora aguenta! Ou aquela que sempre diminui o esforço de uma mãe, ou a que sabe tudo de tudo, mas que nada serve para você... Se não tem nada de bom para acrescentar, não acrescente nada! Acolha, converse e principalmente incentive o que for bom, tudo passa e a recompensa é gigantesca! Os filhos não dão trabalho, eles são o trabalho principal!