Nova opção: usuários já podem pagar a Uber com a conta PicPay

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/01/2023 | 10:55



Usuários de todo território nacional já podem pagar a Uber com a conta PicPay, usando o saldo disponível ou o cartão cadastrado na carteira. Além de melhorar a experiência na hora do pagamento, a parceria visa oferecer uma opção mais conveniente para aqueles que não têm cartão de crédito e pagam com dinheiro físico ou Pix – o que pode contribuir para ampliar ainda mais o acesso dos brasileiros à plataforma.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

A nova opção de pagamento no aplicativo da Uber começa a ser liberada gradativamente para todos os usuários do País a partir de hoje (31), proporcionando cada vez mais opções de meios de pagamento – cartões de crédito e de débito, Pix e bancos digitais mais relevantes no mercado. Ainda é válido destacar que todas as viagens contam com uma série de recursos de segurança oferecidos pela plataforma.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Como pagar a Uber com a conta PicPay