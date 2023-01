Espiral azul no Havaí: entenda o que causou fenômeno

Bianca Bellucci

Do 33Giga



31/01/2023 | 10:55



Uma espiral azul no Havaí, nos Estados Unidos, foi registrada pelo telescópio japonês Subaru, localizado no topo do vulcão adormecido Mauna Kea, no último 18 de janeiro. Embora pareça misterioso à primeira vista, o fenômeno possui uma explicação bem simples. Trata-se de combustível congelado de um foguete lançado pela SpaceX, companhia do bilionário Elon Musk.

O foguete captado pelo Subaru é um Falcon 9, que foi lançado a partir da Estação de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA). Após posicionar o satélite da Força Espacial dos Estados Unidos que carregava, ele deveria voltar para a Terra. Mas, para isso, era necessário liberar a energia restante antes de cair no mar. Nesse processo, o combustível congela e se cristaliza no céu, formando a espiral, que ganha cor e brilho ao ser iluminada pelo Sol.

Assista à espiral azul no Havaí:

É válido destacar que esta não é a primeira vez que foguetes causam o fenômeno no céu. Tal espiral já tinha sido capturada anteriormente em abril de 2022 (outro lançamento da Falcon 9, da SpaceX), em março de 2022 (foguete chinês) e em outubro 2017 (testes de foguetes militares russos).