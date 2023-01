Livre no mercado, Lucas Lima pode fazer contrato de produtividade com o Santos

31/01/2023 | 10:35



O Santos pode ter o reforço de um velho conhecido da torcida para a sequência da temporada. Trata-se de Lucas Lima, meio-campista de 32 anos, que está livre no mercado depois de o seu contrato com o rival Palmeiras chegar ao fim em dezembro. O jogador é agenciado pela empresa NR Sports, do pai de Neymar.

O jogador negocia um contrato de produtividade com o time da Baixada e chegaria com um salário dentro da realidade do clube santista. A gestão do presidente Andres Rueda se notabilizou pela austeridade, evitando gastar fortunas para contratar jogadores. O clube enfrenta problemas financeiros.

De acordo com o UOL, o Santos priorizava uma negociação com o mercado estrangeiro, mas acredita que pode recuperar o futebol do atleta. Antes do fim de seu contrato com o Palmeiras, Lucas Lima foi emprestado por duas vezes ao Fortaleza, onde não deixou saudade. Ele estaria disposto a retornar ao time da Vila.

Caso Lucas Lima retorne ao Santos, o jogador terá de reconquistar o carinho da torcida. O atleta era um dos xodós dos santistas antes do polêmico acerto com o Palmeiras, em 2018. Se antes o jogador frequentemente provocava o time alviverde, inclusive em postagens nas redes sociais, o meia passou a alfinetar o ex-clube. Lucas Lima chegou a dizer que na equipe palestrina teria a oportunidade de "jogar em estádio lotado".

Foi com a camisa do Santos que Lucas Lima viveu o seu melhor momento na carreira, chegando a ser convocado para a seleção brasileira e observado por clubes europeus. Ele foi afastado pela diretoria santista depois de acertar pré-contrato com o Palmeiras. No rival, ele não mostrou o bom futebol de outrora, amargando a reserva em boa parte de sua passagem.

SANTOS NO MERCADO DA BOLA

Depois de mais um ano melancólico, com o time brigando para não ser rebaixado no Brasileirão, o Santos também se mexeu no mercado para tentar alçar voos maiores nesta temporada. A principal novidade foi a contratação do técnico Odair Hellmann, com passagens por Internacional e Fluminense. Ele estava no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. O contrato com o treinador vai até o fim deste ano.

A expectativa é que, depois de cinco técnicos diferentes em 2022 (Fábio Carille, Fabián Bustos, Marcelo Fernandes, Lisca e Orlando Ribeiro), Odair acabe com a instabilidade em relação ao comando técnico e faça com que o Santos volte a ser competitivo. O clube da Baixada também anunciou Paulo Roberto Falcão para o cargo de coordenador técnico.

Ao todo, o Santos trouxe cinco reforços: o goleiro Vladimir, o lateral João Lucas, o zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Stiven Mendoza. O goleiro John, reserva imediato de João Paulo, foi emprestado ao Internacional.