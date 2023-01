Após Jogo da Discórdia, madrugada do BBB23 tem acerto de contas entre aliados e trégua entre rivais

31/01/2023 | 10:11



Se você achava que não teria fogo no parquinho depois do Jogo da Discórdia da última segunda-feira, dia 30, estava muito engando! A madrugada do BBB23 teve até direito a treta entre aliados e muita discussão sobre as escolhas feitas durante a dinâmica. E ao que tudo indica o clima azedou no Quarto Deserto, gerando muita especulação entre os brothers sobre os rumos do game.

Para que você entenda, antes é preciso saber que no terceiro Jogo da Discórdia os brothers se dividiram em três grupos e tiveram que escolher participantes que são alvos e não confiáveis para dar torta na cara. Gabriel Santana bateu o recorde de tortadas, seguido por Fred Nicácio e MC Guimê. Amanda, Cezar, Gabriel e Ricardo foram os mais apontados como não confiáveis. Já Gustavo e Aline não receberam nenhuma tortada.

Por conta disso, quando o jogo acabou algumas pessoas foram entender o que tinha acontecido. Paula e Tina se apontaram como não confiáveis durante a dinâmica e, na madrugada, conversaram e combinaram que a partir de agora vão conversar sobre seus conflitos antes dos Jogos da Discórdia para não ficarem expostas e prejudicarem o grupo.

Quem também bateu um papo foi Ricardo com Gabriel Santana, já que o biomédico quis explicar o motivo pelo qual afirmou se incomodar quando o ator não olha nos seus olhos. Ele usou como exemplo uma vez em que fez uma pergunta para Gabriel sobre o celular utilizado para produzir as postagens do Feed BBB e não recebeu atenção.

- Quando você não olha pra mim, você não me passa um respeito, afirmou. Eita!

E teve mais! Sarah Aline aproveitou o fim da dinâmica para resolver um mal entendido. Ela explicou para Ricardo que a vez que estava conversando com Fred Nicácio e interrompeu o papo com sua chegada não se tratou de algo pessoal, como o biomédico sugeriu.

- A única coisa que eu tenho para te dizer é que não era sobre você. Não era sobre parar de falar quando você chegou. Na hora, eu não podia falar porque era sobre sexo. Como iria falar isso no ao vivo?.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi a DR do Quarto Deserto. Bruna Griphao ficou irritada com as escolhas dos seus aliados e argumentou que os brothers preferiram não se indispor durante a dinâmica, ao contrário dela, que escolheu Marvvila como alvo e Domitila como não confiável:

- Para mim, deu o negócio de grupo, eu estou falando numa boa.

Em conversa com Aline, Ricardo também criticou a atitude de Fred durante a dinâmica. O jornalista apontou Bruno, do mesmo grupo, como seu alvo:

- Como é que pode você indicar um do nosso grupo, sendo que você pode indicar alguém do outro?

Após Bruna se irritar com o posicionamento dos aliados no Jogo da Discórdia e Ricardo argumentar que Fred Nicácio utilizou falas de Aline para apontá-lo como alvo, os integrantes do Quarto Deserto resolveram combinar uma estratégia para as próximas dinâmicas. Fred afirmou que o grupo precisa focar para não rachar e virar alvo para o paredão.

- O Jogo da Discórdia a gente sempre tratou quase como zoeira, agora a gente tem que parar e conversar antes, disse o jornalista.

E teve mais! Depois de uma semana de tensão, com discussões envolvendo até uma peruca, Cezar e Tina parecem ter chegado a uma trégua. Na madrugada, a dupla aproveitou para relaxar e conversar no sofá da sala. Que bom que as coisas estão mais tranquilas entre eles!