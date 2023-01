Taxas de juros médias e longas têm viés de alta em meio a avanço do dólar

31/01/2023 | 10:02



Os juros futuros longos e médios operam com viés de alta na manhã desta terça-feira, seguindo o dólar, enquanto os curtos estão estáveis ante os ajustes da véspera, num dia de agenda mais fraca e com investidores à espera das decisões de política monetária do Federal Reserve e do Copom, que serão conhecidas na quarta-feira, dia 1º. Além disso, o mercado aguarda pelo leilão de NTN-B e LFT (11h).

"Hoje seguiremos reagindo a fluxos pontuais e com investidores podendo reagir ao leilão de NTN-B, que no último leilão de mesmas características, apresentou uma demanda concentrada somente nos papéis mais curtos. Lembrando que este é o último leilão antes do período de hiato e devemos ver uma redução na liquidez nos papéis", afirma em relatório o operador de renda fixa sênior da Warren Renascença, Luis Felipe Laudisio.

Às 9h19 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 12,88%, de 12,85% no ajuste de segunda-feira, e o para janeiro de 2025 ia para 12,89%, de 12,87%. O DI para janeiro de 2024 marcava 13,55%, estável. O dólar à vista subia 0,20%, a R$ 5,1250.