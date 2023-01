Ana Hickmann passa por procedimento cirúrgico no útero e explica: Encontramos um pequeno cistinho

31/01/2023 | 09:10



Ana Hickmann, de 41 anos de idade, usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 30, para fazer um desabafo íntimo, relacionado à sua saúde. Em um vídeo, a apresentadora relatou que descobriu um pequeno cisto no útero e, por isso, precisou passar por um procedimento cirúrgico.

- Saúde é uma coisa que a gente não pode brincar nunca, em momento nenhum, em idade alguma. Nós encontramos um pequeno cistinho no meu útero. Há um ano e meio minhas cólicas menstruais começaram a se intensificar, e cada vez que foi passando, foi ficando pior. O sangramento estava ficando pior.

Hickmann ainda comentou que o cisto estava atrapalhando alguns planos familiares. Vale lembrar que, em 2021, ela revelou que tinha o desejo de aumentar a família.

- A gente aproveita tendo um filho só. A família já é grande. Não veio neném ainda porque Deus não quis. Vou ficar fazendo pressão? Assim não acontece nunca mesmo, né?! A gente fica nervosa, o negócio não acontece, e não tem como fazer irmãozinho, disse ela, na época.

De volta ao desabafo mais recente, Ana continuou:

- No meu caso, não estava tudo bem. Não é nada tão grave assim, mas poderia se tornar, porém já me atrapalhou com muitas coisas, inclusive em alguns planos familiares... tudo aquilo que a gente planejou e não sabia o que estava acontecendo e como não estava rolando, agora está resolvido.